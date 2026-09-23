Familiares de mineros conmemoran 18 años de incursión a Pasta de Conchos

Conmemorarán 18 aniversario de

incursión a Pasta de Conchos

Viudas y familiares recordarán la entrada realizada en 2008 para conocer las condiciones de la mina y exigir el rescate de los trabajadores atrapados.

TERESA MUÑOZ / LA VOZ

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Viudas y familiares de Pasta de Conchos conmemorarán el próximo 28 de septiembre el 18.º aniversario de la incursión que realizaron en 2008 a la mina 8 de Pasta de Conchos, con el propósito de conocer las condiciones del interior y exigir el rescate de los mineros atrapados.

De acuerdo con los antecedentes difundidos por los organizadores, el 19 de febrero de 2006, durante el turno de la tercera, ocurrió un siniestro en el que quedaron atrapados 65 trabajadores.

Compañeros que se encontraban fuera de la mina lograron rescatar ese mismo día a 13 mineros; posteriormente, los trabajos de rescate fueron suspendidos.

Al quinto día del siniestro, el entonces titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Francisco Javier Salazar Sáenz, declaró muertos a los 65 mineros, bajo la hipótesis de una explosión de gas metano que habría provocado un incendio en el interior de la mina.

Las viudas y familiares rechazaron esa versión y mantuvieron la exigencia de continuar con las labores para recuperar a los trabajadores, recuerda Elizabeth Castillo Rábago, viuda de Gil Rico Montelongo.

Cabe señalar que, durante 2006, fueron recuperados los cuerpos de Manuel Peña Saucedo y Jesús Torres Reina. Los organizadores señalaron que ambos fallecieron por asfixia y que sus cuerpos no presentaban quemaduras, situación que, de acuerdo con su postura, puso en duda la hipótesis inicial sobre las condiciones del siniestro.

Posteriormente, Industrial Minera México, S.A. (IMMSA) realizó trabajos para acondicionar la mina, pero el 4 de abril de 2007 abandonó nuevamente las labores de rescate, dejando a 63 mineros en los socavones.

Ante esa situación, las viudas y familiares, acompañados por organizaciones solidarias, acordaron realizar por cuenta propia una exploración al interior de la mina.

La incursión se efectuó el 28 de septiembre de 2008, cuando descendieron hasta una profundidad de 160 metros y recorrieron aproximadamente mil 500 metros longitudinales de los tres cañones, en un trayecto que tuvo una duración de dos horas con 20 minutos. Los participantes señalaron que obtuvieron evidencias de que existían condiciones para realizar el rescate.

Para conmemorar el 18.º aniversario, las Viudas y Familiares de Pasta de Conchos, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, el Partido de los Comunistas y Juventud Comunista de México convocaron a las actividades del 28 de septiembre.

El programa contempla la llegada a la mina a las 9:00 horas, participación de delegados a las 10:00, depósito de una ofrenda floral dentro de la mina a las 12:00 horas y alimentos y despedida a las 13:00 horas.