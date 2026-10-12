Howmet dona 24 mil 800 dólares para apoyar a menores con discapacidad

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- La empresa Howmet donó 24 mil 800 dólares, equivalentes a aproximadamente 421 mil pesos, para apoyar a menores con discapacidad mediante la adquisición de artículos electrónicos para escuelas de Ciudad Acuña.

Administración de Recursos

La asociación Paper Houses Across the Border será la encargada de administrar los recursos y destinarlos a la compra del equipo para los menores beneficiarios.

El proyecto SmartKids contempla beneficiar a siete escuelas de Acuña, con un alcance aproximado de 2 mil 500 estudiantes.

Beneficiarios del Proyecto

La iniciativa se desarrolla mediante el trabajo conjunto de las organizaciones participantes y busca apoyar a niños que forman parte de las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER).