Llevan curso de costura industrial al ejido Santa María de Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.– El Gobierno Estatal, a través del ICATEC, continúa ampliando su oferta de capacitación en comunidades rurales y recientemente llevó uno de sus cursos más solicitados al ejido Santa María.

ICATEC busca mejorar la empleabilidad en comunidades rurales

Omar Mellado, director del ICATEC Acuña, informó que se abrió un nuevo curso de costura industrial, oficio que actualmente registra alta demanda laboral en el municipio debido a las vacantes disponibles en diversas empresas. Explicó que quienes concluyan la capacitación podrían integrarse a la industria local.

Alta demanda laboral en costura industrial en Ciudad Acuña

La iniciativa se realiza en coordinación con el DIF Estatal, reforzando la estrategia de acercar oportunidades educativas a los sectores rurales y mantener una mayor cercanía con la población.

"Hemos detectado que muchas personas no conocen todos los cursos, por lo que estamos enfocados en llegar hasta las casas de todo aquel que quiera prepararse. Estaremos ofreciendo más capacitaciones", señaló Mellado.