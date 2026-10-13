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Coahuila

Promueve IEC el voto con urnas electrónicas

Estudiantes participan en la elección del Cabildo Juvenil mientras el IEC busca ampliar el uso de tecnología electoral.

Por Staff / La Voz - 13 octubre, 2026 - 01:33 p.m.
** Estudiantes participan en una jornada del Instituto Electoral de Coahuila para elegir al Cabildo Juvenil mediante el uso de urnas electrónicas.
** Estudiantes participan en una jornada del Instituto Electoral de Coahuila para elegir al Cabildo Juvenil mediante el uso de urnas electrónicas.
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      CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) presentó urnas electrónicas durante una jornada en la que estudiantes de distintas escuelas participaron en la elección del Cabildo Juvenil, como parte de las acciones para fomentar la cultura democrática y la participación ciudadana.

      La actividad busca acercar a los jóvenes a los procesos democráticos y promover una mayor participación en la vida pública. A través de este ejercicio, el organismo electoral también pretende fortalecer el interés de las nuevas generaciones en los mecanismos de elección.

      Incorporación de Urnas Electrónicas en el Proceso Electoral

      El IEC busca incorporar gradualmente las urnas electrónicas en futuros procesos electorales, debido a que actualmente son pocas las casillas que cuentan con esta tecnología.

      Fomento de la Participación Ciudadana entre los Jóvenes

      Además, la dependencia pretende ampliar su presencia en la sociedad e incentivar la participación ciudadana mediante acciones que contribuyan al fortalecimiento de la democracia.

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