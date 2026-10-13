Promueve IEC el voto con urnas electrónicas

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) presentó urnas electrónicas durante una jornada en la que estudiantes de distintas escuelas participaron en la elección del Cabildo Juvenil, como parte de las acciones para fomentar la cultura democrática y la participación ciudadana.

La actividad busca acercar a los jóvenes a los procesos democráticos y promover una mayor participación en la vida pública. A través de este ejercicio, el organismo electoral también pretende fortalecer el interés de las nuevas generaciones en los mecanismos de elección.

Incorporación de Urnas Electrónicas en el Proceso Electoral

El IEC busca incorporar gradualmente las urnas electrónicas en futuros procesos electorales, debido a que actualmente son pocas las casillas que cuentan con esta tecnología.

Fomento de la Participación Ciudadana entre los Jóvenes

Además, la dependencia pretende ampliar su presencia en la sociedad e incentivar la participación ciudadana mediante acciones que contribuyan al fortalecimiento de la democracia.