Guadalupe Oyervides advierte ante vencimiento de plazo para compra de AHMSA

Ante el vencimiento, este martes 13 de octubre, del plazo para realizar el depósito de la garantía de seriedad correspondiente al proceso de compra de Altos Hornos de México (AHMSA), la diputada local Guadalupe Oyervides lanzó un contundente mensaje al empresario interesado en adquirir la siderúrgica, al advertir que los extrabajadores y sus familias no merecen una nueva decepción.

La legisladora manifestó que ha mantenido una postura prudente respecto al proceso, por lo que esperará hasta que concluya el plazo legal para conocer si se concreta el depósito correspondiente.

Sin embargo, expresó su preocupación ante la posibilidad de que el interés de compra termine convirtiéndose en otra falsa esperanza para la región Centro de Coahuila.

"Espero que esto no se convierta en una chingadera más para los monclovenses o para las personas que habitamos la región Centro de Coahuila", expresó.

Oyervides sostuvo que la situación de AHMSA no puede tomarse como un juego, debido al impacto económico y social que ha dejado la paralización de la empresa y a las expectativas que el proceso de venta ha generado entre quienes esperan recuperar sus derechos laborales.

Señaló que el empresario interesado debe actuar con responsabilidad y respeto hacia las familias que durante los últimos años han enfrentado las consecuencias de la crisis siderúrgica.

La diputada advirtió que, si el depósito no se realiza y el procedimiento únicamente sirvió para prolongar la incertidumbre, consideraría lo ocurrido como una falta de respeto hacia toda la región.

Impacto de la venta de AHMSA en la región

De acuerdo con el procedimiento judicial, el empresario José Arturo Domínguez Arteaga, representante de CIESA, tiene hasta las 23:59 horas de este martes para acreditar una garantía de seriedad de 56 millones 368 mil dólares, requisito indispensable para que su propuesta de adquisición pueda avanzar.

Oyervides insistió en que, independientemente de quién termine adquiriendo la siderúrgica, la prioridad debe ser garantizar el cumplimiento de las prestaciones y derechos económicos de los extrabajadores, quienes han esperado durante años una solución definitiva.

Responsabilidad del empresario interesado

Asimismo, consideró que el conflicto de Altos Hornos de México también estuvo marcado por un revanchismo político del expresidente Andrés Manuel López Obrador contra el anterior empresario de la acerera, situación que, desde su perspectiva, terminó afectando a toda la región.

Finalmente, reiteró que esperará el vencimiento del término judicial antes de emitir una postura definitiva, pero dejó claro que Monclova y los municipios de la región Centro no están dispuestos a seguir siendo víctimas de promesas incumplidas.

"Esto no es un juego. La región ya no está para una pantomima más", fue el mensaje de la legisladora, quien exigió que cualquier interesado en adquirir AHMSA demuestre con hechos su capacidad económica y, sobre todo, respeto por las familias que siguen esperando justicia laboral.