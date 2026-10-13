Ordena juez restitución de predios en Parque Futura y Autódromo de Monclova

MONCLOVA, COAH.- La clausura y posterior restitución de los terrenos donde se desarrollan el Parque Industrial Futura y el Autódromo de Monclova obedece a un proceso judicial derivado de una denuncia interpuesta desde el año pasado, informó Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro.

El funcionario detalló que, a raíz de la querella, la representación social inició la recopilación de datos de prueba y solicitó información tanto a Catastro como al Registro Público de la Propiedad para verificar el historial de las partidas y las escrituras del inmueble.

Proceso Judicial y Restitución de Terrenos

Tras integrar la documentación a la carpeta de investigación, el caso fue judicializado. Durante la audiencia, el asesor jurídico de la parte afectada solicitó ante el juez la restitución del predio, medida que fue concedida por la autoridad jurisdiccional.

Sobre la extensión del terreno asegurado, Lazo Chapa estimó que comprende entre 40 y 60 hectáreas, aunque aclaró que se trata de una superficie amplia cuyas delimitaciones exactas forman parte de la investigación, la cual continúa en desarrollo.

Derechos de Defensa de los Involucrados

Respecto a la operatividad de los negocios e instalaciones ubicados en el área, el delegado precisó que el terreno fue restituido formalmente, pero enfatizó que todas las partes involucradas tienen derecho a defenderse y presentar las pruebas o escrituras que consideren oportunas.

Asimismo, aclaró que la resolución no es definitiva, ya que los afectados pueden interponer los recursos legales correspondientes ante la autoridad judicial para sostener su postura e intentar revertir la determinación.