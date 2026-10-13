Obras de infraestructura en Castaños: Yesica Sifuentes destaca beneficios para la población

Obras de pavimentación, recarpeteo, bacheo, ampliación de las redes de agua y drenaje, electrificación, alumbrado público y rehabilitación de espacios públicos se realizarán en Castaños como parte del programa estatal "En Equipo le Entramos", impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

La alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó que la inversión representa un avance para el municipio, al fortalecer la infraestructura urbana y responder a las principales necesidades de la población, además de generar oportunidades de empleo temporal.

Explicó que los trabajos contemplan distintas colonias, con acciones y apoyos distribuidos en todo el municipio, por lo que el beneficio no se concentrará en un solo sector. "Representa un gran avance contar con este gran proyecto. En equipo le entramos por parte de nuestro gobernador, viene a reforzar todavía más las obras para nuestro municipio", expresó.

La edil señaló que, además de las obras de infraestructura, se contempla la construcción de una nueva plaza y la rehabilitación de espacios públicos, acciones que contribuirán al mejoramiento de las áreas de convivencia para las familias.

Sifuentes Zamora resaltó también la importancia del empleo temporal, una de las solicitudes recurrentes de la ciudadanía, por lo que consideró que este programa permitirá atender necesidades locales y generar oportunidades para las familias. "Es la respuesta a nuestra gente, el cumplir con compromiso y sobre todo con esta gran responsabilidad que tenemos", afirmó.

La alcaldesa manifestó su satisfacción por la puesta en marcha del proyecto y por el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado para impulsar el desarrollo de Castaños.

Las obras incluyen pavimentación, recarpeteo y ampliación de redes de agua y drenaje en diversas colonias.

Asimismo, mencionó la apertura de nuevas oportunidades laborales en la empresa Arcosa, donde se realizó una visita durante la mañana, y señaló que la generación de empleos contribuye a brindar estabilidad económica y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región.