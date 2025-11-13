IEEA entrega certificados de estudio a 50 personas en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Cerca de 50 personas recibieron sus certificados de estudios por parte del Instituto Estatal de Educación para los Adultos (IEEA), como parte del programa que promueve la continuidad educativa entre quienes buscan concluir su formación básica.

El director del IEEA en Coahuila, Jaime Bueno Zertuche, destacó que el objetivo del programa es ofrecer oportunidades a las personas que desean mejorar su preparación académica.

"Muchas veces las personas no saben sobre nuestras opciones de estudio, y para esto nos acercamos a ellas, les platicamos y las orientamos para que puedan aprovechar esta oportunidad", comentó el funcionario.

A través de brigadas y recorridos, el instituto ha logrado identificar a personas interesadas en retomar sus estudios, con el propósito de que más coahuilenses puedan obtener su certificado y abrirse nuevas oportunidades laborales y personales.

Bueno Zertuche aseguró que el programa continuará activo en distintos sectores del estado, reforzando la promoción de la educación para jóvenes y adultos que aún no concluyen su instrucción básica.