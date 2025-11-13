Entregan apoyos alimentarios en Villa Unión dentro del programa Mejora Coahuila

Villa Unión, Coah.– En continuidad con las acciones del programa Mejora Coahuila, se llevó a cabo la entrega de apoyos alimentarios Huevo y Leche en beneficio de familias de la cabecera municipal, como parte del compromiso del Gobierno del Estado con el bienestar de las comunidades coahuilenses.

Durante la jornada participaron el Subsecretario de Gobierno en la Región Cinco Manantiales, Antero Alvarado; la Coordinadora Regional de Mejora Coahuila, Mari Carmen León; el Coordinador Municipal del programa, Lucio Cavazos; y los coordinadores de zona Álvaro Ruz, Fernando Elizondo, Jorge López e Isaías Durán, además del equipo operativo conocido como "las del chaleco verde".

El Gobierno del Estado, a través de Mejora Coahuila, reafirma su propósito de apoyar directamente la economía familiar y fortalecer la seguridad alimentaria en todos los municipios.

Se agradeció de manera especial al gobernador Manolo Jiménez Salinas y al Coordinador Estatal de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, por su respaldo constante y su compromiso con las familias de Coahuila.