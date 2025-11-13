Persisten los problemas en el libramiento Emilio Mendoza: SIMAS vuelve a intervenir la zona

Ciudad Acuña.– De nueva cuenta, personal del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) realizó trabajos en una zona que por años ha sido motivo de molestias para vecinos y automovilistas.

A pesar de los múltiples intentos por resolver el problema, las obras en el libramiento Emilio Mendoza Cisneros continúan sin ofrecer una solución definitiva.

El origen de las constantes intervenciones se encuentra en una tubería que, desde que presentó una ruptura, ha ocasionado cortes de agua y daños en el pavimento.





¿Qué ocurrió?

Aunque en su momento la vialidad se encontraba en buen estado, desde aquella avería los trabajos no han cesado y las excavaciones se repiten con frecuencia, afectando el tránsito y dejando en evidencia la falta de resultados concretos por parte de la dependencia.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El personal de SIMAS ha reiterado su compromiso para solucionar el problema, pero los vecinos siguen esperando una respuesta efectiva que garantice el restablecimiento del servicio de agua y la reparación del pavimento.

¿Cuáles son las consecuencias?

La situación ha generado un impacto negativo en la movilidad de la zona, afectando tanto a los automovilistas como a los residentes, quienes demandan una solución definitiva a este problema que persiste desde hace años.