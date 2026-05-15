IEEA acerca programas educativos a albergue en Ciudad Acuña y logra nuevas incorporaciones

Ciudad Acuña, Coahuila.- Con el objetivo de seguir sumando personas a los programas educativos, personal del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) continúa visitando distintos sectores de la ciudad para acercar oportunidades de estudio.

Como parte de estas acciones, representantes del IEEA acudieron a la Iglesia Cristo es el Camino, donde opera un albergue enfocado en la rehabilitación, para ofrecer opciones de incorporación académica a los usuarios del lugar.

Durante la visita, varias personas se integraron al programa con la finalidad de certificarse en nivel secundaria y continuar con su preparación educativa.

Acciones del IEEA en Ciudad Acuña

La coordinadora del IEEA en la región, Brenda Martínez, señaló que la educación sigue siendo una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas, por lo que continuarán llegando a más sectores y espacios de atención comunitaria.

Importancia de la educación para adultos

Indicó que la intención es brindar alternativas para que más ciudadanos puedan concluir sus estudios y acceder a mayores oportunidades personales y laborales.