Ilesos ganaderos; no sufren pérdidas

CIUDAD ACUÑA, COAH. – Debido a que en febrero del 2021 se registraron las temperaturas más bajas en los últimos 40 años en la ciudad, en este 2024 los ganaderos de la región señalan que no se han visto afectados negativamente por el invierno.

El presidente de la Asociación de Ganaderos, Homero Amezcua Villarreal, indicó que de momento no han tenido pérdidas y que esperan que el invierno no sea seco.

En inviernos pasados se sumaba el hecho de la sequía, situación que dejaba los agostaderos sin recursos para el ganado, por lo que la historia es distinta esta vez.

"Afortunadamente hasta el momento no hay gran problema, puesto que las temperaturas no han reducido tanto y lo único que esperamos es ya no un beneficio, pero sí que se mantenga la situación", comentó.