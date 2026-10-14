Camioneta Chevrolet Avalanche sufre pérdida total tras incendio

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Una camioneta Chevrolet Avalanche quedó en pérdida total tras incendiarse cuando su propietaria intentó arrancarla. El incidente dejó únicamente daños materiales y no se reportaron personas lesionadas.

El incendio ocurrió sobre la calle Valle de Fundadores, entre Juan Larios y Fray Pedro, donde se reportó que la unidad era consumida por las llamas.

En el lugar, las autoridades entrevistaron a Mayra Celeste, de 33 años, propietaria de la camioneta, quien señaló que el fuego comenzó en el motor al momento de intentar encenderla.

La mujer indicó que la Chevrolet Avalanche había ingresado recientemente a un taller mecánico.

El incidente concluyó sin personas lesionadas; sin embargo, el fuego provocó daños totales en el vehículo.