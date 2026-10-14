Aseguran tonelada de marihuana

SALTILLO, COAH.- Un cargamento de aproximadamente una tonelada de hierba seca con características de la marihuana fue asegurado por elementos de la Policía Coahuila la mañana de este miércoles, a la altura del ejido El Mimbre.

Durante el operativo, los oficiales aseguraron una camioneta Nissan y detuvieron a una persona, quien quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Detalles del operativo

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, la unidad y el presunto narcótico fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), ubicadas en la colonia Topochico, en Saltillo.

La autoridad federal realizará las investigaciones y los peritajes necesarios para confirmar el tipo y peso de la sustancia asegurada, además de determinar las posibles responsabilidades legales de la persona detenida.

Comparativa de aseguramientos

Este decomiso se suma a otro aseguramiento realizado la semana pasada por elementos de la Policía Estatal, cuando fueron incautados otros 492 kilogramos de marihuana.

Con ambos aseguramientos, las cantidades reportadas superan la tonelada y media de presunta marihuana decomisada en estos dos operativos.