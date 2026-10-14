Aseguran tonelada de marihuana
La Policía Coahuila decomisó una tonelada de marihuana en el ejido El Mimbre, sumando más de 1.5 toneladas en dos operativos recientes.
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SALTILLO, COAH.- Un cargamento de aproximadamente una tonelada de hierba seca con características de la marihuana fue asegurado por elementos de la Policía Coahuila la mañana de este miércoles, a la altura del ejido El Mimbre.
Durante el operativo, los oficiales aseguraron una camioneta Nissan y detuvieron a una persona, quien quedó a disposición de las autoridades correspondientes.
Detalles del operativo
Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, la unidad y el presunto narcótico fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), ubicadas en la colonia Topochico, en Saltillo.
La autoridad federal realizará las investigaciones y los peritajes necesarios para confirmar el tipo y peso de la sustancia asegurada, además de determinar las posibles responsabilidades legales de la persona detenida.
Comparativa de aseguramientos
Este decomiso se suma a otro aseguramiento realizado la semana pasada por elementos de la Policía Estatal, cuando fueron incautados otros 492 kilogramos de marihuana.
Con ambos aseguramientos, las cantidades reportadas superan la tonelada y media de presunta marihuana decomisada en estos dos operativos.