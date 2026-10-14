Rechazan desguace de AHMSA y exigen la tercera subasta

Ante la falta de un comunicado oficial del juzgado y el vencimiento del plazo para el depósito de compra de Altos Hornos de México (AHMSA), la clase obrera en resistencia exigió evitar dilaciones, rechazar la venta por partes o como chatarra, y proceder de inmediato a la tercera subasta para adjudicar la siderúrgica en su totalidad.

Ervey Valenzuela de la Torre, líder de los exobreros, calificó como una «falacia» el desarrollo del reciente proceso de subasta debido a la falta de certezas en la operación. Asimismo, señaló el incumplimiento del empresario Arturo Gómez (mencionado como Arturo Domínguez) de CIESA, de quien afirmó que «con las familias de la clase obrera no se debe jugar».

«Altos Hornos de México no es chatarra. Tenemos los resultados de la última auditoría realizada a los equipos y se encuentran en perfectas condiciones para reiniciar operaciones de forma gradual por etapas», aseveró el dirigente.

El representante obrero demandó que la jueza de la causa y las autoridades competentes no otorguen prórrogas de 90 días a consorcios como CargFirme, los cuales —sostuvo— cuentan con tiempo suficiente para ejecutar un plan alternativo de compra en un plazo de 24 horas, o bien dar paso a otros postores interesados en adquirir la planta de manera integral.

Valenzuela de la Torre urgió a que la jueza o el síndico emitan un informe oficial y transparente sobre el estatus de la venta. Denunció además que el estancamiento del proceso genera incertidumbre a más de 14,000 trabajadores desempleados, afectando de manera directa a entre 28,000 y 30,000 personas en Monclova, la Región Centro, la Región Carbonífera y la comunidad de Hércules.

Finalmente, solicitó investigar a las páginas o medios no oficiales que difunden información falsa sobre el litigio, así como sancionar o multar a los responsables por entorpecer la resolución de la quiebra siderúrgica.