Exigen continuidad a la venta de AHMSA y viajarán a la CDMX para audiencia federal

MONCLOVA, COAHUILA.- Tras confirmarse que ningún postor realizó el depósito de garantía para la compra de Altos Hornos de México (AHMSA), Julián Torres Ávalos, integrante del Grupo de Defensa Laboral de Extrabajadores, ratificó que la prioridad del colectivo es exigir la intervención del Gobierno Federal para garantizar la continuidad del proceso de venta y la reactivación de la siderúrgica.

El representante de los exobreros señaló que la solución de fondo al concurso mercantil no se encuentra en las autoridades locales ni estatales, sino en la instancia federal en la Ciudad de México, por lo que confirmaron una jornada de trabajo con funcionarios federales y legisladores la próxima semana.

«El problema no es de autoridades municipales ni estatales, el problema es federal. La solución está en la Ciudad de México y por eso nos trasladaremos allá para despejar dudas y ver qué es lo que sigue para la venta de la empresa», sostuvo Torres Ávalos.

Cita en la Secretaría del Trabajo

La comisión de exobreros tiene confirmada una cita para el próximo lunes a las 12:00 horas en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), donde solicitarán ser atendidos por el titular de la dependencia, Marath Baruch Bolaños López, o por la subsecretaría correspondiente, con el objetivo de dar viabilidad al rescate laboral y productivo del complejo siderúrgico.

Asimismo, Torres Ávalos informó que gestionan un espacio de participación ante el Congreso de la Unión para exponer desde la tribuna la crisis socioeconómica que impacta a miles de familias trabajadoras en la Región Centro de Coahuila.