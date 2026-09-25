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Coahuila

Bomberos de Ciudad Acuña atienden hasta cuatro incendios por semana

Un incendio registrado en la colonia Teotihuacán Parte Baja movilizó a los cuerpos de emergencia; no se reportaron personas lesionadas.

Por Angel Garcia - 25 septiembre, 2026 - 04:59 p.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH.– Hasta cuatro incendios por semana se registran aproximadamente en la ciudad, situación que mantiene elevada la carga de trabajo para los elementos del cuerpo de Bomberos.

      Otro siniestro se registró sobre la calle Donato Guerra, en la colonia Teotihuacán Parte Baja, donde una vivienda era consumida por las llamas.

      Elementos de Bomberos acudieron al lugar para atender la emergencia y evitar que el fuego se propagara a otras áreas.

      Hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas, debido a que se presume que no había personas en el domicilio al momento del incendio.

      La frecuencia de estos siniestros mantiene las atenciones por incendios en niveles elevados, de acuerdo con la estadística referida.

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