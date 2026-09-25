Contactanos
Coahuila

Familias de Nava encuentran opciones accesibles en la "pulga" del Auditorio Municipal

El espacio, instalado en el Auditorio Municipal 21 de Febrero, ofrece diversos artículos para el hogar y otros productos a precios accesibles.

Por Alberto Ibarra Riojas - 25 septiembre, 2026 - 04:25 p.m.
Familias de Nava encuentran opciones accesibles en la "pulga" del Auditorio Municipal
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      NAVA, COAH.– Familias de Nava podrán aprovechar la "pulga" instalada en el Auditorio Municipal 21 de Febrero, donde se ofrecen diversos artículos como una alternativa para quienes buscan realizar compras a precios accesibles.

      Placeholder

      El espacio, conocido como la "pulga" del Ministerio Rancho Dos Countries, se encuentra disponible para los habitantes del municipio que deseen acudir en busca de productos y artículos de utilidad para el hogar.

      Este tipo de actividades representa una opción para las familias que buscan cuidar su economía, especialmente en momentos en que los gastos del hogar representan un reto para muchos ciudadanos.

      Placeholder

      La pulga en el Auditorio Municipal 21 de Febrero

      La invitación es para que los habitantes de Nava aprovechen este espacio y conozcan los productos disponibles, además de apoyar este tipo de iniciativas que buscan generar beneficios para la comunidad.

      Placeholder

      Apoyo a la economía de las familias

      La actividad forma parte de las acciones que se han venido impulsando para acercar diferentes apoyos y alternativas a los ciudadanos del municipio.

      Placeholder

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados