Familias de Nava encuentran opciones accesibles en la "pulga" del Auditorio Municipal
El espacio, instalado en el Auditorio Municipal 21 de Febrero, ofrece diversos artículos para el hogar y otros productos a precios accesibles.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
NAVA, COAH.– Familias de Nava podrán aprovechar la "pulga" instalada en el Auditorio Municipal 21 de Febrero, donde se ofrecen diversos artículos como una alternativa para quienes buscan realizar compras a precios accesibles.
El espacio, conocido como la "pulga" del Ministerio Rancho Dos Countries, se encuentra disponible para los habitantes del municipio que deseen acudir en busca de productos y artículos de utilidad para el hogar.
Este tipo de actividades representa una opción para las familias que buscan cuidar su economía, especialmente en momentos en que los gastos del hogar representan un reto para muchos ciudadanos.
La pulga en el Auditorio Municipal 21 de Febrero
La invitación es para que los habitantes de Nava aprovechen este espacio y conozcan los productos disponibles, además de apoyar este tipo de iniciativas que buscan generar beneficios para la comunidad.
Apoyo a la economía de las familias
La actividad forma parte de las acciones que se han venido impulsando para acercar diferentes apoyos y alternativas a los ciudadanos del municipio.