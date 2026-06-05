Preparan 62 escuelas como sedes de votación para la jornada electoral en Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Un total de 62 escuelas de la región se encuentran listas para ser utilizadas como sedes de votación durante la jornada electoral de este fin de semana, informó el director de Servicios Educativos de la Región, César Morales.

El funcionario señaló que los planteles trabajarán en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE) para facilitar que la ciudadanía ejerza su derecho al voto en espacios seguros y adecuados.

Las 62 escuelas estarán disponibles para la jornada electoral del 7 de junio.

Detalló que las escuelas abrirán sus puertas el próximo 7 de junio a partir de las 9:00 horas y permanecerán en operación hasta las 17:00 horas, una vez que concluya la jornada electoral.

César Morales asegura que las escuelas ofrecerán espacios seguros para votar.

Morales indicó que este esquema de colaboración entre las autoridades educativas y electorales se ha realizado de manera constante en cada proceso electoral, con el objetivo de brindar las condiciones necesarias para la instalación y funcionamiento de las casillas.

Se realizarán supervisiones en las escuelas para garantizar el correcto desarrollo de las votaciones.

Asimismo, informó que se realizarán recorridos de supervisión en los diferentes planteles para descartar cualquier situación que pudiera afectar el desarrollo de las votaciones y garantizar que todo transcurra con normalidad.