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Coahuila

Familias participan en jornada gratuita de vacunación y desparasitación para mascotas en Zaragoza

Decenas de propietarios de perros y gatos acudieron a la colonia El Mimbre para aprovechar los servicios preventivos de salud animal.

Por Alberto Ibarra Riojas - 05 junio, 2026 - 04:45 p.m.
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      ZARAGOZA, COAH.- Decenas de familias aprovecharon la jornada de vacunación antirrábica y aplicación de garrapaticida que se realizó este viernes en la colonia El Mimbre, donde propietarios de perros y gatos acudieron para brindar protección y cuidados preventivos a sus mascotas.

      El módulo de atención fue instalado sobre la calle Lázaro Cárdenas, permitiendo que los ciudadanos accedieran de manera gratuita a estos servicios. Durante la actividad se aplicaron vacunas antirrábicas y tratamientos contra garrapatas, contribuyendo al bienestar animal y a la prevención de enfermedades.

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      La jornada de vacunación se llevó a cabo en la colonia El Mimbre

      Habitantes destacaron la importancia de este tipo de campañas, ya que representan un apoyo para la economía familiar y fomentan el cuidado responsable de los animales de compañía. Además, ayudan a mantener mejores condiciones sanitarias en los hogares y espacios públicos.

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      Los propietarios de mascotas recibieron atención gratuita

      La jornada se desarrolló de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde y formó parte de las acciones preventivas encaminadas a fortalecer la salud de las mascotas en el municipio, promoviendo una mayor conciencia sobre la atención y protección de perros y gatos.

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