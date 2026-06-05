Compasión de María Helena Vázquez hacia animales callejeros en Zona Centro

Mientras muchas personas ignoran a los perros y gatos que deambulan por las calles, María Helena Vázquez hace una pausa para mirarlos, llamarlos y ofrecerles algo de comer.

A sus 77 años de edad, esta vecina de la Zona Centro ha convertido la ayuda a los animales en parte de su rutina diaria.

Con una mochila con ruedas cargada de alimento, recorre la calle Prolongación Juárez, donde sabe que encontrará a perros y gatos que esperan, quizás sin saberlo, la llegada de una de sus más fieles amigas. "Ellos también sufren y merecen comida", expresa María Helena, quien con recursos de su propio bolsillo compra alimento para los animales. Parte del dinero que utiliza proviene del apoyo que le brindan sus hijos, quienes crecieron viendo el amor y la compasión que su madre siempre mostró hacia los seres más vulnerables.

En su recorrido no solo lleva croquetas. También carga carne, sobres de alimento húmedo para gatos y botellas de agua para aliviar la sed de aquellos animales que enfrentan las altas temperaturas y el abandono.

Su labor no busca reconocimiento ni aplausos. Simplemente responde a una convicción que la ha acompañado durante toda su vida: ayudar a quien lo necesita, aunque no pueda decir gracias con palabras.