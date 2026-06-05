Entrará en vigor la Ley Seca en los Cinco Manantiales por jornada electoral

NAVA, COAH.- La Región de los Cinco Manantiales se alista para la aplicación de la Ley Seca con motivo de la jornada electoral que se desarrollará este fin de semana en todo el estado. La medida entrará en vigor a partir de las 00:00 horas del sábado y permanecerá vigente hasta las 24:00 horas del domingo.

Durante ese periodo quedará prohibida la venta, distribución y suministro de bebidas alcohólicas en establecimientos autorizados para su comercialización, incluyendo bares, cantinas, depósitos, restaurantes, supermercados y tiendas de conveniencia ubicados en municipios como Nava, Allende, Morelos, Zaragoza y Villa Unión.

La Ley Seca y su impacto en la comunidad

La disposición también contempla restricciones para el consumo de alcohol en eventos sociales abiertos al público, entre ellos bailes populares, festejos, reuniones masivas y otras actividades que puedan concentrar a un gran número de personas durante el fin de semana electoral.

Habitantes de la región señalaron que este tipo de medidas ya forman parte de cada proceso electoral y buscan generar condiciones de tranquilidad para que los ciudadanos puedan acudir a emitir su voto sin incidentes. Algunos comercios realizaron ajustes en sus operaciones y exhortaron a sus clientes a tomar previsiones antes de la entrada en vigor de la restricción.

Vigilancia y cumplimiento de la Ley Seca

La Ley Seca tiene como propósito contribuir a mantener el orden público y reducir situaciones que pudieran alterar el desarrollo de la jornada democrática. Por ello, se informó que se mantendrán recorridos de vigilancia y supervisión para verificar que los establecimientos cumplan con la disposición establecida.

Se espera que a partir de la medianoche del domingo se reanuden de manera normal las actividades relacionadas con la venta y consumo de bebidas alcohólicas en toda la región, una vez concluido el periodo de restricción electoral.