Empleados de Bendix se suman a proyecto de vivienda para familia vulnerable en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.– Empresas de la localidad han comenzado a integrar a sus empleados en actividades de apoyo comunitario, sumándose a asociaciones que trabajan con familias en situación vulnerable.

Durante tres días, la empresa Bendix destinó a un grupo de voluntarios para colaborar con la organización Casas por Cristo en un proyecto de construcción de vivienda para una familia acuñense. Los trabajadores participaron directamente en las labores, aportando mano de obra para levantar un nuevo hogar.

¿Qué ocurrió?

La iniciativa forma parte del esfuerzo que Casas por Cristo realiza cada año con el objetivo de brindar condiciones de vivienda más dignas a quienes enfrentan carencias. Bendix reafirmó su compromiso de continuar participando en acciones que fortalezcan el bienestar de la comunidad y contribuyan a un entorno más estable para las familias de la región.

¿Cuál es la respuesta de las empresas locales?

La participación de Bendix en este tipo de iniciativas refleja un creciente interés por parte de las empresas de Ciudad Acuña en involucrarse en el desarrollo social y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Este tipo de colaboración no solo beneficia a las familias, sino que también fortalece el tejido social de la comunidad.

¿Qué impacto tiene esta acción en la comunidad?

El trabajo conjunto entre empresas y organizaciones como Casas por Cristo es fundamental para abordar las necesidades de vivienda en Ciudad Acuña. Estas acciones no solo proporcionan un hogar, sino que también generan un sentido de solidaridad y compromiso entre los ciudadanos.