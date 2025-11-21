Emmanuel Ruiz de León recibe reconocimiento en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Como parte del compromiso permanente con el arte, la cultura y las expresiones creativas de la comunidad, el alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega entregó un reconocimiento al joven Emmanuel Ruiz de León, ganador del Programa de Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico (PECDA) 2025, en la categoría Adolescentes Nuevos Creadores, disciplina Literatura, por su obra "Linaje de hoz: el terror dirige una preparatoria".

Este importante logro destaca el talento emergente de la juventud de Cuatro Ciénegas y reafirma la relevancia de seguir generando espacios, apoyos y oportunidades para que más jóvenes puedan desarrollarse en el ámbito artístico.

Además, el pasado jueves se llevó a cabo la entrega de un reconocimiento adicional en la ciudad de Monclova, fortaleciendo así el respaldo a las y los jóvenes creadores de toda la región.

Al respecto, el presidente municipal Víctor Leija Vega subrayó la importancia de promover estas expresiones que demuestran el talento, la creatividad y la dedicación de las y los jóvenes cieneguenses.

Afirmó que continuarán fortaleciendo la vinculación con instituciones culturales y educativas, con el propósito de acercar programas de formación, talleres, convocatorias estatales y federales, además de acompañamiento para que los jóvenes puedan presentar proyectos y participar en concursos.

"Para nosotros es fundamental apoyar a nuestra juventud y acompañar sus procesos creativos. Estas expresiones enriquecen nuestra identidad y muestran el potencial que tenemos en Cuatro Ciénegas. Continuaremos abriendo puertas, programas y espacios para que más jóvenes desarrollen su talento y proyecten su creatividad.", destacó el edil.

Asimismo, Leija Vega afirmó que el gobierno municipal seguirá apostando por la cultura como un pilar del desarrollo integral del municipio, al considerar que esta área contribuye a fortalecer la cohesión social, la identidad y la proyección de Cuatro Ciénegas a nivel estatal y nacional.

"El talento de nuestra juventud merece ser visto, acompañado y celebrado. Cada logro de nuestros jóvenes es un motivo de orgullo para nuestro municipio y nos compromete a seguir trabajando para ellos.", finalizó.

De esta manera, el Gobierno Municipal reconoce el esfuerzo de los nuevos talentos que, con dedicación y visión, ponen en alto el nombre de Cuatro Ciénegas a través de sus proyectos artísticos.