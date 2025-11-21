Frontera cerrará el año con importantes obras de infraestructura

FRONTERA, COAHUILA.– La alcaldesa Sara Irma Pérez confirmó que el municipio cerrará el año con una nueva etapa de obras viales y de infraestructura social, respaldadas por el Gobierno del Estado, luego de la reunión sostenida con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, a quien agradeció por la cercanía y el apoyo constante ante las necesidades de la ciudad.

Pérez destacó que Frontera ha tenido un cambio notable en su movilidad gracias al par vial y al paso a desnivel, obras que —dijo— han transformado la circulación y mejorado la seguridad de los automovilistas. "Cada vez que paso por ahí, me impresiona cómo ha cambiado la ciudad. Es un antes y un después para Frontera", expresó.

Entre los proyectos que se pondrán en marcha en los próximos días, anunció nuevas pavimentaciones, así como la construcción de una plaza y área verde en el sector de la colonia Aviación, en el seccional 173, donde se habilitarán canchas de usos múltiples, juegos infantiles y espacios para recreación familiar. La alcaldesa adelantó que será una obra significativa para los vecinos de ese sector, quienes habían solicitado un espacio digno de convivencia.

Asimismo, informó que el gobernador respaldará un paquete de recarpeteos para distintos puntos de la ciudad, cuya inversión está por definirse. "Solo estamos esperando que nos confirmen la cantidad, pero sí cerraremos el año con más recarpeteo. Hemos tenido mucha comunicación y el gobernador siempre ha estado al pendiente; le agradezco porque ha respondido a cada urgencia que hemos tenido en Frontera", afirmó.