Alcaldesa Sari Pérez celebra el éxito de Frontera en el torneo nacional de béisbol

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú celebró el sobresaliente desempeño de las selecciones de Frontera que participaron en el Torneo Nacional de Béisbol para mayores de 60 y 70 años, que tuvo como sedes a Frontera y Monclova y que reunió a 21 equipos de 16 estados del país.

En la categoría de mayores de 70 años, la novena fronterense se coronó campeón nacional tras una final llena de emoción frente al representativo de Saltillo, encuentro disputado en el Parque Ferrocarrilero, donde los veteranos demostraron su calidad técnica y su espíritu competitivo.

La directora de fomento deportivo, Mariana Cisneros, explicó que durante la competencia, la novena fronterense de la categoría de mayores de 60 años mantuvo una impresionante racha invicta, colocándose en el primer lugar de la tabla general y avanzando hasta los cuartos de final, donde este viernes enfrenta al representativo de Ciudad Juárez, Chihuahua.

La alcaldesa Sari Pérez destacó la entrega y disciplina de ambas escuadras fronterenses, subrayando el orgullo que representan para el municipio los adultos mayores: "El deporte es fundamental para la salud y la unión comunitaria. Nuestros jugadores siguen demostrando que la pasión y el compromiso no tienen edad. Seguiremos apoyando a quienes ponen en alto el nombre de Frontera", expresó la alcaldesa, quien estuvo presente en los partidos más importantes para reiterar su respaldo a los equipos locales.

El torneo, que inició el 17 de noviembre, tendrá su final en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle. La justa deportiva ha confirmado que Frontera continúa consolidándose como un referente regional y nacional en la promoción del deporte para adultos mayores.