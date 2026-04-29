Tatiana Clouthier confirma su candidatura a la gubernatura de Nuevo León

MONTERREY, Nuevo León — Tatiana Clouthier Carrillo, actual vocera del Gobierno de México, confirmó sus intenciones de contender por la gubernatura de Nuevo León en el proceso electoral de 2027, asegurando ser el perfil con mayor preparación para el cargo.

Durante una entrevista, la funcionaria federal destacó su trayectoria política y su conocimiento de la entidad como los pilares de su aspiración. "Soy la más preparada", afirmó Clouthier, subrayando que su experiencia en diversos niveles de la administración pública le otorga las herramientas necesarias para encabezar el Poder Ejecutivo estatal.

Perfil y trayectoria

Clouthier, quien ha desempeñado roles clave tanto en el Poder Legislativo como en el gabinete federal, señaló que su decisión responde a un deseo de trabajar por el bienestar de los neoleoneses. Aunque las elecciones estatales están programadas para 2027, la funcionaria decidió anticipar su interés para comenzar a posicionar su visión de gobierno.

La vocera no profundizó en detalles sobre la plataforma partidista bajo la cual buscaría la candidatura, aunque se mantiene vinculada al proyecto político del Gobierno Federal actual.

Contexto electoral

El anuncio de Clouthier se produce en un momento en que diversas figuras políticas locales han comenzado a movilizarse de cara al próximo relevo en la administración estatal. Nuevo León, uno de los polos económicos más importantes de México, se perfila nuevamente como un campo de batalla electoral clave para las fuerzas políticas del país.

Clouthier concluyó mencionando que, a pesar de sus aspiraciones, se mantendrá enfocada en sus responsabilidades actuales como portavoz gubernamental antes de que los tiempos legales marquen el inicio formal de las precampañas.