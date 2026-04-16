Refuerzan acciones contra mosquitos tras lluvias en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.- Ante las recientes lluvias registradas en la región, el equipo de vectores intensificó sus labores en distintas colonias de la ciudad, debido al aumento en la presencia de mosquitos.

Intensificación de acciones en Ciudad Acuña

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02, Humberto Cantú, informó que las brigadas continuarán recorriendo todos los sectores, aun cuando las condiciones climáticas dificultan el trabajo operativo.

Señaló que, hasta el momento, no se han registrado casos de dengue en la localidad; sin embargo, el sector salud mantiene acciones preventivas para evitar la proliferación del mosquito transmisor.

"Nuestro equipo de vectores no ha bajado la guardia y seguimos en todas las colonias; aunque con las lluvias se complica, no podemos dejar de estar presentes", expresó.

Llamado a la ciudadanía

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar eliminando cacharros y recipientes que puedan acumular agua en los hogares, ya que estos pueden convertirse en criaderos de mosquitos.

Las autoridades reiteraron que la participación de la población es clave para mantener bajo control los riesgos sanitarios en esta temporada.