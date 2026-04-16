Anuncian torneo de pesca con causa por el Día del Niño en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– El Club Continental anunció la realización de un torneo de pesca con el objetivo de recaudar fondos en el marco de las actividades del Día del Niño, invitando a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa.

El evento se llevará a cabo el domingo 19 de abril y estará abierto a pescadores locales, quienes podrán participar en dos modalidades: embarcación, con un costo de 1,500 pesos por persona, y orilla, con un costo de 500 pesos por persona.

Modalidades del torneo

El torneo tendrá una duración de siete horas, periodo durante el cual se premiará a los ganadores cada hora en ambas categorías, con la finalidad de incentivar la participación y ofrecer una jornada dinámica, divertida y competitiva.

Destino de los fondos recaudados

El Club Continental destacó que los recursos recaudados serán destinados a apoyar actividades recreativas y culturales dirigidas a niños de la localidad.