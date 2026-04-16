Laura Jiménez inaugura instalaciones para brigadistas en Múzquiz

Múzquiz, Coahuila.– La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, en coordinación con la secretaria de Medio Ambiente del Estado, Cristina Estens, y el subsecretario de Medio Ambiente, René Medina, encabezó la inauguración de la remodelación del edificio donde se encuentran alojados los brigadistas de incendios forestales del estado.

Durante el evento, también se realizó la entrega de equipo especializado con el objetivo de fortalecer las labores que desempeñan los brigadistas, quienes cumplen una función fundamental en la prevención y combate de incendios forestales en la región.

La importancia de las instalaciones dignas

Posteriormente, las autoridades realizaron un recorrido por el aeródromo de Múzquiz, donde se encuentran los vehículos, camionetas, racers y vans donadas por la Tribu Kickapoo, así como unidades entregadas por el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado. De igual manera, se cuenta con un helicóptero destinado al uso exclusivo en la atención y combate de incendios forestales.

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La presidenta municipal destacó la importancia de contar con instalaciones dignas y herramientas adecuadas para quienes diariamente arriesgan su integridad en la protección de los recursos naturales.

Compromiso con el medio ambiente

Asimismo, Laura Jiménez agradeció el respaldo del gobernador del estado por continuar impulsando acciones y apoyos en beneficio del municipio de Múzquiz, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad ambiental y la protección de los ecosistemas.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el cuidado del medio ambiente y el bienestar de la ciudadanía.