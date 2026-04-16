"La Ribera" se corona campeón en torneo infantil de Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– La cuarta edición del torneo infantil en la colonia La Ribera concluyó con éxito, destacando la victoria del equipo "La Ribera" en la final, tras un partido lleno de emociones.

El conjunto campeón se impuso a las Chivitas, en un encuentro que reflejó el talento y la dedicación de los niños participantes, dejando en alto el nivel del deporte infantil tanto en la ciudad como en sus colonias.

Impacto en la comunidad

Este tipo de torneos ha servido como plataforma para que jóvenes jugadores tengan la oportunidad de integrarse a competencias de mayor nivel, mientras entrenadores locales continúan impulsando la práctica deportiva y el desarrollo de habilidades entre los menores.