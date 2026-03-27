Preparan inversión; proyectan hospital del ISSSTE en Acuña

Ciudad Acuña, Coah.- El ISSSTE alista la construcción de un nuevo hospital en esta frontera, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios médicos que actualmente se brindan en la clínica existente.

Anuncio de construcción del nuevo hospital

De acuerdo con José Cristino Mendoza Favela, secretario de la Sección 5 en Acuña, el proyecto impactaría de manera directa a cerca de 16 mil derechohabientes de la región.

Indicó que, ante la falta de especialidades médicas, los pacientes se han visto obligados a trasladarse a otras ciudades o recurrir a servicios privados, lo que incrementa los costos de atención.

Inversión y gestión para el nuevo hospital

Señaló que la inversión sería impulsada por el dirigente nacional del magisterio, Alfonso Cepeda Salas, como parte de las gestiones para fortalecer la infraestructura de salud en el norte del estado.

El nuevo hospital buscaría atender la demanda creciente y reducir la necesidad de traslados, al ofrecer servicios más completos y especializados en Ciudad Acuña.