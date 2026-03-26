María Murguía impulsa capilla de velación en Monclova

Por unanimidad, el Cabildo de Monclova aprobó la desincorporación del dominio público municipal de un predio ubicado sobre la calle Francisco Villa, en el cruce con Manuel J. Celis y la avenida de la Revolución Mexicana, donde se proyecta la construcción de una capilla de velación.

La propuesta fue presentada por la síndica de mayoría, María Guadalupe Murguía Carranza, quien planteó la necesidad de destinar este espacio a un servicio que responda a las necesidades de la ciudadanía en momentos difíciles.

Durante la Sesión de Cabildo Ordinaria, los regidores avalaron sin objeciones el acuerdo, con lo que el terreno dejará de formar parte de los bienes de uso público del municipio para poder ser donado y utilizado en este proyecto de carácter social. Además, se informó que el siguiente paso será enviar la aprobación al Congreso del Estado para su validación legal correspondiente.

De acuerdo con lo expuesto, en la construcción de la capilla de velación se contempla una inversión aproximada de 2 millones de pesos, con el objetivo de ofrecer un espacio digno para las familias. Asimismo, se destacó que, una vez en funcionamiento, el servicio contará con costos accesibles, especialmente en apoyo a personas pensionadas.

Con esta aprobación, el Ayuntamiento avanza en el proceso legal para concretar la donación del predio y dar paso a la edificación del inmueble, fortaleciendo así los servicios funerarios en la ciudad.

Además, en asuntos generales se aprobó por unanimidad la convocatoria para llevar a cabo por primera vez en Monclova el Cabildo Juvenil, dirigido a jóvenes de 12 a 26 años, propuesta impulsada por la regidora de Juventud, Ana Osoria.