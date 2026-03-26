Monclova se alista para el Festival Vaquero 2026: gastronomía y música

Monclova se encuentra lista para recibir a miles de visitantes con el arranque del Festival Vaquero Monclova 2026, que se llevará a cabo del 27 al 29 de marzo en la explanada del Estadio Kickapoo Lucky Eagle. Este evento, organizado por empresarios locales en coordinación con el Gobierno Municipal, que encabeza el alcalde Carlos Villarreal Pérez, se consolida como un espacio que impulsa el turismo, fortalece la economía local y proyecta a la ciudad como un punto de encuentro regional, contando con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Con una agenda pensada para toda la familia, el festival reunirá tradición, gastronomía y espectáculos musicales, ofreciendo una experiencia que resalta la identidad del norte del país y el orgullo de ser monclovense.

Las actividades iniciarán el viernes 27 a partir de las 6:00 de la tarde con presentaciones de DJs y una amplia oferta gastronómica, para cerrar la jornada con la actuación de La Casetera.

El sábado 28, desde la 1:00 de la tarde se llevará a cabo la competencia grill con ambientación de grupos locales y por la noche se tendrá el concierto de Grupo Pesado, en una noche que promete gran ambiente y participación.

El domingo 29, a partir del mediodía, las familias podrán disfrutar de la gastronomía tradicional con degustación a los primeros 3,000 visitantes, música en vivo y el cierre con el Gran Rodeo Vaquero a las 7:00 de la tarde.

El alcalde Carlos Villarreal destacó la importancia de este tipo de eventos para el desarrollo de la ciudad: "Este festival refleja el trabajo conjunto entre la iniciativa privada, el Gobierno Municipal y el respaldo del gobernador Manolo Jiménez para seguir impulsando a Monclova como un destino atractivo. Invitamos a todas las familias a disfrutarlo y ser parte de esta gran experiencia".

Con este evento, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando en equipo con el Gobierno del Estado y el sector empresarial para impulsar eventos que fortalezcan la economía, promuevan el turismo y generen oportunidades para las familias de Monclova.