TARJETA INFORMATIVA

Monclova, Coahuila de Zaragoza. 27 de marzo de 2026.-

La Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila realizó el traslado de 80 personas privadas de su libertad del Centro Penitenciario Varonil de Piedras Negras al centro ubicado en la ciudad de Monclova.

El traslado se dio con un dispositivo de seguridad encabezado por la Policía Estatal y la Policía Penitenciaria, bajo el respaldo de la Fiscalía General del Estado a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como el apoyo de Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional.

El traslado de reos en Monclova

Personal de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila supervisó el traslado en todo momento.

Estas acciones se suman en base a la estrategia de mantener estabilidad, gobernabilidad y seguridad en los propios centros penitenciarios.

Detalles del operativo de seguridad

El operativo de seguridad contó en la Región Centro con el apoyo del Grupo Reacción Centro (GRC), así como en todo momento con el respaldo de la Policía de Acción y Reacción (PAR).