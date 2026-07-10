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Coahuila

Rescatista de Acuña continúa en labores de búsqueda entre escombros en Venezuela

Javier Alvarado permanece integrado a las tareas de localización y rescate como representante de Fundación 911 y Topos Aztecas.

Por Angel Garcia - 10 julio, 2026 - 03:34 p.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH. – El comandante Javier Alvarado continúa participando en las labores de búsqueda y rescate de personas entre los escombros en Venezuela, tras varias semanas de trabajo en ese país.

      Acciones de rescate en Venezuela

      Alvarado, representante de la Fundación 911 y de Topos Aztecas, permanece integrado a las acciones de localización de personas desaparecidas, de acuerdo con la información disponible.

      Placeholder

      Las labores de rescate han permitido la recuperación de personas, como parte de los esfuerzos que realizan los equipos desplegados en la zona afectada.

      Detalles sobre la labor de Javier Alvarado

      Hasta el momento no se ha informado una fecha para el regreso del rescatista acuñense, quien continúa colaborando en las tareas de apoyo humanitario.

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