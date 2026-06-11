Fundación Nissan y Gobierno Municipal de Monclova fortalecen educación

Monclova, Coah.- El alcalde Carlos Villarreal recibió a representantes de Fundación Nissan para formalizar la entrega de la Escuela Suzanne R. de Pape "Distribuidores Nissan No. 127", proyecto que representa una inversión superior a los 20 millones de pesos y que permitirá brindar mejores condiciones de aprendizaje a niñas, niños y jóvenes de Monclova.

Esta obra fue posible gracias a la suma de esfuerzos entre Fundación Nissan, el gobernador Manolo Jiménez, a través de la estrategia Mejora Coahuila, la Secretaría de Educación, el ICIFED y el Gobierno Municipal, consolidando un espacio moderno, seguro y funcional para la comunidad estudiantil.

Durante el encuentro, el alcalde reconoció la participación de Enrique Zabaleta, presidente de Fundación Nissan, y destacó la importancia de la colaboración entre la iniciativa privada y los distintos órdenes de gobierno para impulsar proyectos que generen oportunidades para las nuevas generaciones.

Carlos Villarreal señaló que la educación es una de las inversiones más importantes para el futuro de la ciudad y reconoció el respaldo permanente del gobernador Manolo Jiménez para fortalecer la infraestructura educativa en Monclova.

"Esta escuela representa lo que podemos lograr cuando trabajamos en equipo por nuestras niñas, niños y jóvenes. Gracias al respaldo de nuestro gobernador Manolo Jiménez, al compromiso de Fundación Nissan y al esfuerzo conjunto de todas las instituciones participantes, hoy Monclova cuenta con un espacio que permitirá a más estudiantes prepararse y desarrollar todo su potencial. Invertir en educación es invertir en el futuro de nuestra ciudad", expresó.

El Gobierno Municipal de Monclova reafirma su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado, las instituciones educativas y la iniciativa privada para impulsar proyectos que fortalezcan la educación, amplíen las oportunidades para las nuevas generaciones y contribuyan al desarrollo de nuestra ciudad.