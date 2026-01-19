El frío extremo vacía aulas en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– El intenso frío registrado desde el fin de semana provocó una notable disminución en la asistencia de alumnos a las escuelas de la ciudad, afectando principalmente al nivel primaria.

Las bajas temperaturas se mantuvieron hasta el inicio del lunes, cuando durante la madrugada se presentaron sensaciones térmicas por debajo de los cero grados centígrados, situación que llevó a numerosos padres de familia a decidir no enviar a sus hijos a clases.

Protocolo de salud escolar activado

Autoridades educativas informaron que esta reducción en la asistencia ya estaba contemplada, debido a que desde el inicio de la temporada invernal se activó un protocolo con el objetivo de proteger la salud de los estudiantes ante condiciones climáticas extremas.

De acuerdo con lo previsto, conforme avance la semana las temperaturas podrían comenzar a regularse; sin embargo, se anticipa un nuevo cambio climático hacia el próximo fin de semana.

Medidas de protección en escuelas

Mientras tanto, los planteles educativos continúan aplicando las medidas establecidas para salvaguardar a los menores durante los días de frío intenso.