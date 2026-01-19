En Múzquiz Rescata PC a 2 familias Extraviadas en la sierra

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Seis integrantes de 2 familias, una de ellas proveniente de Estados Unidos y otra más de la ciudad de Nueva Rosita, fueron localizados con vida tras haberse extraviado en la Sierra Santa Rosa durante el pasado fin de semana.

La situación generó una intensa movilización por parte de las autoridades locales y cuerpos de emergencia, quienes actuaron con rapidez ante el reporte de desaparición.

El director de Protección Civil Municipal, ingeniero Víctor Guajardo Loo, informó que, familiares de los afectados solicitaron el apoyo de personal de búsqueda luego de varias horas sin tener noticias de ellos.

La preocupación creció debido a las condiciones climáticas adversas que prevalecían en la zona montañosa, lo que aumentaba el riesgo para su integridad física.

Entre los extraviados se encuentra Andrés N de 36 años de edad, residente de San Antonio, Texas; Florentino N de 52 años; dos mujeres y menores de edad quienes se habrían adentrado en la sierra sin el equipo adecuado, lo que dificultó su localización inicial.

Tras una intensa búsqueda que se extendió durante varias horas, los equipos de rescate lograron interceptar a las personas al caer la noche.

De inmediato, fueron trasladados a un lugar seguro, donde recibieron atención médica preventiva y se reencontraron con sus familiares, quienes agradecieron la pronta respuesta de las autoridades.

Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones al visitar zonas serranas, especialmente durante temporadas de clima inestable.

Asimismo, se recomendó informar previamente a familiares o autoridades sobre cualquier excursión para facilitar una respuesta oportuna en caso de emergencia.