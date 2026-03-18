Dupla acuñense conquista campeonato de pádel en Piedras Negras

Ciudad Acuña, Coahuila.– Dos jóvenes acuñenses sorprendieron al quedarse con el campeonato en un torneo de pádel realizado en la ciudad de Piedras Negras, tras una destacada actuación a lo largo de la competencia.

Luis Holguín y Jerónimo Chavarría lograron levantar el trofeo en el II Torneo IBC Bank Open, celebrado en el complejo Veinte Diez dentro de la categoría de quinta fuerza.

Camino al título

El camino al título no fue sencillo, ya que disputaron un total de siete partidos antes de alcanzar la final, enfrentando a diversos competidores durante el certamen.

La final

En el duelo decisivo, la dupla acuñense tuvo que venir de atrás luego de perder el primer set por marcador de 3-6. Posteriormente reaccionaron para imponerse 6-4 en el segundo set y definir el campeonato en un cerrado tercer set que ganaron 7-6.

Con este resultado, los jóvenes representantes de Ciudad Acuña destacaron en el evento deportivo, dejando en alto el nombre de su ciudad en la competencia regional.