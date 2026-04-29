Detienen a conductor tras accidente en colonia Los Bosques

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En la colonia Los Bosques se registró un accidente vial que dejó como saldo dos personas lesionadas, entre ellas una menor de edad.

El presunto responsable fue identificado como Elier Abraham N, de 47 años de edad, quien fue detenido por elementos de Seguridad Pública Municipal, bajo cargos de daños, lesiones y lo que resulte de las investigaciones.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió en la intersección de la calle Emiliano Zapata con Cedros, cuando Elier Abraham, domiciliado en la calle 1 de Mayo del barrio Tiro Tres de Palaú, conducía una camioneta Nissan embistiendo una motocicleta en la que viajaban una mujer y su hija.

La motociclista fue identificada como Grecia Estefanía, quien circulaba acompañada de su hija Dana Paola, de apenas 10 años de edad.

Ambas resultaron heridas tras el impacto, siendo trasladadas al hospital más cercano para recibir atención médica y descartar lesiones de mayor gravedad.

Acciones de la autoridad

Testigos señalaron que el accidente generó gran movilización de cuerpos de emergencia, quienes acudieron rápidamente para brindar auxilio a las víctimas y asegurar el área.

En tanto, elementos del mando coordinado, realizaron las diligencias correspondientes, informándole al conductor sobre su arresto tras estos hechos.

El caso fue turnado al Ministerio Público, donde se determinará la situación legal de Elier Abraham N, mientras que las víctimas permanecen bajo observación médica.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones al conducir para evitar percances que pongan en riesgo la vida de terceros.