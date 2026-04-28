Aumento de problemas de salud mental en jóvenes: UAdeC

Al menos uno de cada 10 jóvenes universitarios presenta problemas de salud mental, sobre todo casos de ansiedad y depresión, según datos del área de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila. La maestra en terapia familiar, Verónica Nieto Camacho, reconoció que durante los últimos años los problemas de salud mental entre los jóvenes han ido en aumento, donde no solo se incrementa el número, sino que cada vez se presentan a menor edad, con pacientes de 5 o 6 años.

Tras estudios realizados en la universidad se determinó que el 10 % de los jóvenes presenta algún tipo de problema, principalmente ansiedad y depresión, que son los que más se atienden. "En primer lugar tenemos los casos de ansiedad, esto ha ido en aumento exponencialmente, es lo que más prevalece entre los jóvenes, y después la depresión, estamos hablando que un 10 % de los estudiantes presentan depresión o ansiedad". Señaló que pudiera parecer una cifra pequeña, sin embargo si se habla de 40 mil estudiantes en la universidad, 4 mil presentan alguna situación, por lo que esta cifra ya es preocupante y se debe atender.

Mencionó que ante este escenario, la UAdeC ha implementado mecanismos de detección temprana, con la aplicación de una evaluación a alumnos de nuevo ingreso para detectar situaciones de depresión, ansiedad, estrés, ideación suicida y de ser necesario canalizarlos con un especialista. La especialista en terapia familiar informó que muchos de estos problemas tienen su origen en contextos familiares adversos, como violencia, desintegración familiar o adicciones, lo que impacta directamente en el estado emocional de los jóvenes. Además, mencionó que el aumento de casos se incrementó tras la pandemia, ante la falta de socialización durante ese periodo, cuyos efectos persisten.

Advirtió que estos trastornos se presentan a edades cada vez más tempranas, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y atención dentro de las instituciones educativas.