Llevan inteligencia artificial y drones al campo en Acuña

Ciudad Acuña, Coah.– En un esfuerzo por acercar soluciones tecnológicas al sector agropecuario, la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Estatal impartió un curso especializado a agricultores y ganaderos de la región, con el objetivo de mejorar sus condiciones de trabajo y aumentar la eficiencia en sus procesos de producción.

El evento fue encabezado por el ingeniero Andrés Cervantes, representante regional de la dependencia, quien presentó una serie de herramientas innovadoras, destacando el uso de inteligencia artificial aplicada al ganado bovino. Entre los avances tecnológicos mostrados, se encuentran aretes y collares inteligentes diseñados para detectar enfermedades como la miasis, provocada por el gusano barrenador.

Asimismo, se realizó una demostración del uso de drones en labores del campo, específicamente para la dispersión de semillas de pastos nativos y la aspersión de fertilizantes y otros líquidos, lo que permite optimizar recursos y tiempo en el manejo de parcelas.

Este curso forma parte de una estrategia estatal que busca integrar nuevas tecnologías al campo, con la meta de mejorar la productividad, reducir pérdidas y fortalecer el desarrollo rural en la región norte del estado.