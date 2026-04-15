Lluvias traen alivio a ganaderos de Ciudad Acuña tras meses de sequía

Ciudad Acuña, Coahuila.– Tras meses de sequía y escasas precipitaciones, ganaderos de la región recibieron lluvias en sus predios, lo que representa un alivio para el sector pecuario.

De acuerdo con el presidente de la Asociación de Ganaderos, Homero Amezcua Villarreal, las precipitaciones registraron acumulaciones superiores a una pulgada y media, beneficiando de manera directa a los ranchos que ya resentían la falta de agua.

Lluvias benefician a ganaderos en Ciudad Acuña

Las lluvias llegaron en un momento crítico, cuando los niveles en los predios eran mínimos, lo que había comenzado a impactar en las condiciones de los agostaderos y en la actividad ganadera.

Con esta captación, los productores esperan que continúen las precipitaciones en los próximos días, ya que también se prevén escurrimientos que contribuirán a mantener en mejores condiciones las áreas de pastoreo.

Esperanzas de recuperación en el sector ganadero

El sector confía en que la temporada de lluvias permita una recuperación gradual de los terrenos, luego del periodo de sequía que afectó a la región.