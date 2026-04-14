Lluvias arrastran 10 toneladas de basura en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Las recientes lluvias registradas en la región provocaron la acumulación de basura en arroyos y cauces naturales, de donde autoridades lograron retirar cerca de 10 toneladas de desechos.

Durante los últimos días, las precipitaciones arrastraron residuos sólidos que terminaron concentrándose en distintos puntos de la ciudad, evidenciando un problema recurrente relacionado con la disposición inadecuada de basura por parte de la población.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con reportes, la acumulación de desechos en arroyos y ríos ha sido constante, lo que obliga a realizar labores de limpieza de manera periódica para evitar mayores afectaciones.

Pese a los trabajos implementados, el problema persiste debido a que ciudadanos continúan arrojando basura en estos espacios, lo que incrementa los riesgos de taponamientos y contaminación.

Impacto en la comunidad

A esta situación se suma la reciente afectación por la saturación del sistema de drenaje, que derivó en contaminación de aguas, agravando las condiciones en la zona.