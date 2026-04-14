Entregan apoyo alimentario a personas mayores en San Juan de Sabinas

El DIF Coahuila, en coordinación con el DIF San Juan de Sabinas, realizó la entrega de apoyos alimentarios como parte del Programa de Atención Integral para Personas Mayores, una estrategia enfocada en mejorar la calidad de vida de este sector mediante acciones directas y permanentes.

Este programa se complementa con la política de cercanía impulsada por la administración municipal que encabeza el alcalde Óscar Ríos Ramírez, a través del DIF Municipal, donde se brindan servicios como atención médica, salud mental, asesoría jurídica y descuentos en exámenes clínicos para personas mayores.

Durante el evento, la presidenta honoraria del DIF San Juan de Sabinas, Karina Ríos, destacó el compromiso de la institución con los sectores más vulnerables:

"En el Sistema DIF San Juan de Sabinas trabajamos con un firme compromiso: mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan. Hoy, con acciones como esta, refrendamos ese compromiso con hechos que verdaderamente marcan la diferencia. Agradezco profundamente al presidente municipal, Óscar Ríos Ramírez, por su constante respaldo, su sensibilidad y por trabajar siempre de la mano con el DIF en beneficio de nuestra gente. Asimismo, mi sincero reconocimiento a la Ing. Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, por impulsar acciones que brindan bienestar y apoyo directo a las familias, especialmente a nuestros adultos mayores".

Entrega de apoyos alimentarios

En esta ocasión se entregaron 50 apoyos alimentarios, los cuales serán distribuidos de manera mensual a beneficiarios previamente integrados en un padrón.

El evento se llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples del DIF San Juan de Sabinas, con la presencia de la Dra. Zaide Habib Castillo, coordinadora regional del DIF Coahuila; el director del DIF Municipal, Alberto Berrones Sandoval; así como Jaime Alan Arizpe Sánchez, encargado del programa.

Compromiso con los adultos mayores

Como parte de este esfuerzo continuo, las autoridades reiteraron que este tipo de programas no solo representan un apoyo inmediato, sino una estrategia permanente para atender de manera integral a las personas mayores, asegurando que reciban atención, respaldo y mejores oportunidades para una vida digna.