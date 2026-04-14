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Coahuila

Controlan incendio de zacatal en carretera Morelos–Nava

Rápida intervención de bomberos evitó que el fuego se extendiera a zonas aledañas.

Por Alberto Ibarra Riojas - 14 abril, 2026 - 03:37 p.m.
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      Morelos, Coahuila.– Un incendio de zacatal registrado sobre la carretera Morelos–Nava, a la altura del salón Suterm, movilizó a personal de Protección Civil y Bomberos, quienes acudieron para evitar que el fuego se saliera de control.

      De acuerdo con el director de la corporación, Hugo Martín Zubeldía Cantú, al arribar al sitio se desplegaron dos máquinas apagadoras para sofocar las llamas, logrando contener el avance del incendio antes de que alcanzara terrenos aledaños y provocara mayores afectaciones.

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      Acciones de Protección Civil ante el incendio en Morelos

      Aunque la situación fue controlada, este tipo de incidentes vuelve a evidenciar la constante exposición a riesgos en carreteras y zonas abiertas, donde la falta de prevención y la posible negligencia continúan siendo factores recurrentes en la generación de incendios.

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      Consecuencias de la falta de prevención en incendios

      Autoridades de emergencia reiteraron el llamado a la población a evitar encender fogatas o arrojar colillas de cigarro, ya que estas prácticas, aunque comunes, pueden desencadenar siniestros de gran magnitud en cuestión de minutos.

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