Asiste el alcalde Oscar Ríos Ramírez develan mural en honor a Don Antonio Gutiérrez

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Con un emotivo acto de reconocimiento, la Escuela Normal Experimental de la Villa de San Juan de Sabinas "Profesor Federico Borjón de los Santos" llevó a cabo la develación de un mural en memoria del destacado empresario coahuilense Don Antonio Gutiérrez Garza, cuyo legado en favor de la educación y la juventud sigue vigente.

La ceremonia contó con la presencia de la familia Gutiérrez Salinas y del alcalde Oscar Ríos Ramírez, quienes se unieron a la comunidad educativa para rendir merecido homenaje a su trayectoria.

El director del plantel, profesor Virgilio Nieto López, fungió como anfitrión del evento y dio la bienvenida a los asistentes.

Agradeció la asistencia de la licenciada Aracely Gutiérrez Salinas, Directora General de Súper Gutiérrez y María Elizabeth Gutiérrez Salinas, Gerente Administrativa de SIMARC, hijas de Don Antonio Gutiérrez, además de la presencia del edil.

En su mensaje, la autoridad educativa, destacó la disciplina, esfuerzo y solidaridad de Don Antonio, subrayando su compromiso con la sociedad y, en especial, con los jóvenes que buscan oportunidades en el ámbito educativo.

Durante la ceremonia, la licenciada Elizabeth Gutiérrez, presidenta de la Fundación "Don Antonio y Doña Herminia Gutiérrez", expresó el orgullo de su familia por mantener vivo el ejemplo de su padre.

Señaló que, su legado se refleja en las decisiones cotidianas y agradeció a la Escuela Normal Experimental y, a otras instituciones educativas por reconocer la labor de quien siempre buscó apoyar a la comunidad.

El alcalde Oscar Ríos Ramírez también dirigió unas palabras, resaltando que Don Antonio fue un hombre excepcional, difícil de superar, que brindó ayuda a muchas personas.

Reconoció a su vez que, su familia continúa con ese espíritu de servicio, especialmente en el ámbito de la educación, lo que fortalece el impacto de su obra en esta Región Carbonífera.

Previo a la develación del mural, se realizaron honores al lábaro patrio con la participación de docentes y estudiantes. El acto contó además con la presencia del secretario del ayuntamiento y ex director de la institución, profesor Fernando Mondragón Aguilar, así como de la directora administrativa Martha Maribel Olvera y, la directora académica Dora Ofelia Valdés Hernández, quienes acompañaron a la comunidad en este significativo homenaje.