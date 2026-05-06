Localizan camioneta volcada y abandonada cerca de la Presa de la Amistad

Ciudad Acuña.– Un vehículo volcado fue localizado sin conductor a las afueras de la ciudad, luego de registrarse un accidente vial en las inmediaciones del embarcadero viejo de la Presa de la Amistad.

De acuerdo con los reportes, se trata de una unidad Chevrolet Equinox modelo 2018, color negro, la cual terminó volcada tras el percance.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Elementos de rescate acudieron al lugar tras recibir el reporte, sin embargo, al arribar se percataron de que no había ninguna persona en el sitio, por lo que se desconoce quién conducía el vehículo al momento del accidente.

Detalles confirmados

La unidad se impactó contra un portón metálico, del cual no se precisó el propietario, dejando únicamente daños materiales.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos y realizarán las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.