Nava se suma al Simulacro Nacional 2026 para fortalecer la prevención

Nava, Coah.– Municipios de la región de los Cinco Manantiales se sumaron al Primer Simulacro Nacional 2026, con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y evaluar la capacidad de respuesta ante emergencias.

Simulacro en la Casa de la Cultura

En Nava, el ejercicio fue coordinado por Protección Civil y Bomberos en la Casa de la Cultura, donde se realizó un simulacro de evacuación bajo la hipótesis de un incendio, poniendo a prueba la reacción de brigadas y cuerpos de auxilio.

Durante la actividad, se supervisó el desalojo ordenado de personas, midiendo tiempos de respuesta y verificando el uso adecuado de rutas de evacuación y puntos de reunión previamente establecidos.

Importancia de la participación ciudadana

Este tipo de prácticas permite detectar áreas de mejora y fortalecer los protocolos de actuación, promoviendo la participación ciudadana y priorizando la seguridad de la población ante cualquier contingencia.